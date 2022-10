Vini Jr. e Rodrygo marcam, mas Real Madrid perde para Leipzig na Champions

O RB Leipzig surpreendeu o Real Madrid nesta terça-feira e saiu vitorioso do confronto válido pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. As equipes se enfrentaram na Red Bull Arena e os alemães venceram por 3 a 2. Os donos da casa marcaram com Josko Gvardiol, Christopher Nkunku e Timo Werner, enquanto os visitantes contaram com gols dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo.

O Real Madrid já tinha sua classificação para as oitavas de final garantida desde a última rodada. A derrota mantém os espanhóis com 10 pontos, na liderança do grupo. A equipe volta a campo pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, para enfrentar o Celtic, da Escócia. Antes disso, tem um compromisso pelo Campeonato Espanhol, contra o Girona, no domingo.

Os donos da casa alcançaram nove pontos com a vitória desta terça-feira. Na próxima rodada da Champions, o RB Leipzig enfrenta o Shakhtar Donetsk para definir se terá uma vaga no mata-mata da competição. Para isso, os alemães só não podem perder dos ucranianos. O próximo desafio da equipe será contra o Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão, no sábado.

RB Leipzig sai na frente

Os donos da casa pressionaram a saída do Real Madrid desde o início do jogo. Logo no primeiro minuto da partida os alemães obrigaram o goleiro Thibaut Courtois a cortar um cruzamento perigoso. Aos 12 minutos, o belga fez grande defesa após cabeceio de André Silva em um escanteio. Desta vez, porém, o zagueiro Josko Gvardiol aproveitou o rebote e, de cabeça, abriu o placar.

O segundo gol saiu logo depois. Com 18 minutos no relógio, o RB Leipzig cobrou um escanteio curto e trocou passes na entrada da área do Real Madrid. Após um chute para o gol, a bola desviou na defesa espanhola e sobrou para Christopher Nkunku. O jovem atacante dominou e bateu muito forte para o gol, a bola chegou a pegar no travessão antes de entrar, sem chances para Courtois defender.

No restante da primeira etapa os visitantes passaram a dominar a bola, mas pararam muitas vezes nas defesas de Janis Blaswich. Aos 44, porém, o Real Madrid conseguiu diminuir o placar. Asensio entrou na área e cruzou na medida para Vinícius Júnior. O brasileiro, sem sair do chão, cabeceou com muita precisão no canto esquerdo do goleiro e marcou o primeiro dos espanhóis, 2 a 1.

Real Madrid reage, mas falha no final

A segunda etapa começou com o domínio do Real Madrid. Os espanhóis foram mais ofensivos e passaram a ditar o ritmo da partida. A melhor chance dos visitantes foi aos 33 minutos. Após uma troca de passes rápida na entrada da área, a bola chegou na linha de fundo e foi cruzada pelo chão. Vinícius Júnior entrou na primeira trave e chegou a desviar, mas acabou mandando para fora.

Logo depois, aos 41, o RB Leipzig armou um contra-ataque rápido com Mohamed Simakan. O lateral carregou até a área e cruzou rasteiro nas costas da defesa. O meia Timo Werner apareceu livre para empurrar para o fundo das redes e garantir a vitória dos donos da casa. Já nos acréscimos, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, recebeu na área e foi derrubado, pênalti para os visitantes. Ele mesmo bateu e fez o segundo dos visitantes, aos 49.

Celtic x Shakhtar Donetsk

No outro duelo pelo Grupo F, Celtic e Shakhtar Donetsk se enfrentaram no Celtic Park. Os donos da casa saíram na frente com gol de Giorgos Giakoumakis, mas, no segundo tempo, os visitantes empataram com Mykhaylo Mudryk e a partida terminou 1 a 1.

Com este resultado, o Shakhtar Donetsk segue vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os ucranianos chegaram a seis pontos e, assim, ainda podem ultrapassar o RB Leipzig, desde que vençam o confronto direto na próxima rodada.