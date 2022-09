Vini Jr. e Rodrygo marcaram quase 45% dos gols do Real Madrid na temporada

A dupla brasileira do ataque do Real Madrid brilhou neste domingo e segue em destaque no ano. Vinicius Jr. e Rodrygo marcaram na virada da equipe diante do Mallorca, e garantiram 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol.

Os dois são autores de quase 45% dos gols do Real na temporada. Juntos, eles somam sete gols, três assistências, 17 finalizações certas e 27 dribles, segundo dados da Footstats.

Enquanto Vini Jr. tem na conta quatro tentos e vem chamando atenção com seu elevado desempenho neste início do Espanhol, Rodrygo não fica para trás. O camisa 21 da equipe de Carlo Ancelotti é o jogador que menos precisa de minutos para uma participação em gol.

Com mais uma vitória no Campeonato Espanhol, os merengues chegaram a 15 pontos e retomaram a liderança na tabela. O Real Madrid tem pela frente a disputa da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, a equipe encara o RB Leipzig às 16 horas (de Brasília).