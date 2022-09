Vini Jr. e Rodrygo vão bem, e Real vence Leipzig no Bernabéu pela Champions

O Real Madrid demorou para passar pela defesa do Red Bull Leipzig no Santiago Bernabéu. Na tarde desta quarta-feira, as equipes se enfrentaram na Espanha pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com gols na reta final, o jogo terminou no 2 a 0 para o time da casa.

Com a nova vitória, o Real Madrid, que venceu o Celtic por 3 a 0 em sua estreia, assume a liderança de seu grupo na Champions. A equipe vai agora aos seis pontos e mantém os 100% de aproveitamento. Enquanto isso, o Leipzig, ainda sem pontuar, é lanterna.

Agora, o Real Madrid volta a focar na disputa do Campeonato Espanhol. O próximo compromisso da equipe será de clássico frente ao rival Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano. A bola rola para o confronto às 16h (de Brasília) do próximo domingo.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi de poucos lances de maior emoção. Jogando em casa, o Real era quem tinha mais a posse de bola e tentava propor mais o jogo, com os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo bastante ativos no ataque.

Porém, o Red Bull Leipzig também levava perigo a Courtois vez ou outra. A etapa inicial acabou com seis finalizações para cada lado. Porém, nenhuma no gol para o lado do Real, enquanto os alemães acertaram o alvo em três oportunidades.

No segundo tempo, o time merengue continuava em cima e propondo mais o jogo, porém esbarrava na bem aramada marcação do Leipzig. Mesmo assim, Vini Jr. e Rodrygo continuavam levando perigo.

Em cruzamento rasteiro do camisa 21 pela direita, Vini ficou de frente para o goleiro para finalizar, porém, o arqueiro da equipe alemã conseguiu fazer ótima defesa. Parecia que não seria o dia do ataque madridista. Mas, enfim a bola entrou.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Vinícuis Júnior dominou em velocidade pelo lado esquerdo e chamou seu marcador para dançar. Após bela finta, cruzou rasteiro para a entrada da área, onde estava Frederico Valverde, que limpou o zagueiro e chapou no canto. Belo lance para colocar o Real à frente.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de mais um. Asensio, que entrou durante o segundo tempo, recebeu pela entrada da área e, de primeira, soltou a bomba. Um golaço para matar o jogo e decretar a vitória merengue.