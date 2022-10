Vini Jr. marca, mas Real só empata com o Osasuna no Espanhol

Neste domingo, o Real Madrid recebeu o Osasuna pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), e empatou por 1 a 1. Vinícius Júnior abriu o placar, mas Kike García deixou tudo igual. O zagueiro David García, dos visitantes, ainda foi expulso, e Benzema perdeu um pênalti já na reta final.

Assim, os merengues perdem a chance de voltar à primeira posição, além de tropeçar pela primeira vez após seis vitórias seguidas na competição. No momento, permanecem em segundo, com 19 pontos ganhos – empatados com o líder Barcelona, mas atrás pelos critérios de desempate.

Por outro lado, o Osasuna mantém bom início de campanha no nacional e permanece perto das primeiras posições. Com o ponto somado, a equipe chega aos 13 e figura na sexta colocação – zona de classificação à próxima edição da Liga Conferência.

Próximo compromisso e jogo da Champions

Pela próxima rodada, portanto, o Real Madrid visita o Getafe, às 16 horas (de Brasília) de sábado, no estádio Alfonso Pérez. No dia anterior, o Osasuna recebe o Valencia, também a partir das 16 horas, no Estádio Reyno de Navarra.

Antes disso, porém, o Real tem compromisso pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Líder do Grupo F, o clube espanhol enfrenta o segundo colocado Shakhtar Donetsk na próxima quarta-feira, às 16 horas, novamente no Santiago Bernabéu. O Madrid soma seis pontos enquanto os ucranianos, quatro.

Os gols de Real Madrid e Osasuna

Apesar de não fazer grande jogo, o Real Madrid conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Vinícius Júnior cruzou pela esquerda, ninguém tocou na bola e ela acabou entrando no canto esquerdo do goleiro Herrera. O arqueiro até tentou defender, mas não alcançou.