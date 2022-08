Vini Jr. marca, Real Madrid vence e mantém os 100% no Campeonato Espanhol

Pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, o atual campeão Real Madrid visitou o Espanyol, no Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP), e venceu por 3 a 1. Eleito melhor em campo, o brasileiro Vinícius Júnior abriu o placar do jogo na noite deste domingo, mas Joselu deixou tudo igual. Já na reta final, Benzema marcou duas vezes e garantiu a vitória visitante.

Assim, o também atual campeão da Liga dos Campeões mantém o 100% de aproveitamento na competição. Com nove pontos ganhos, assumiu a liderança da La Liga. Por outro lado, o Espanyol ainda não conseguiu vencer no nacional e figura na 16ª posição, com apenas um ponto.

Pela próxima rodada, portanto, o Real Madrid recebe o Real Betis, às 11h15 (de Brasília) de sábado, no Santiago Bernabéu. Na manhã seguinte, o Espanyol isita o Athletic Bilbao, também às 11h15, no Estádio de San Mamés, em Bilbao.

O JOGO

Em busca da terceira vitória no campeonato, o Real Madrid impôs a superioridade do elenco dentro de campo. Assim, logo aos 11 minutos, Vinícius Júnior recebeu de Tchouaméni e chegou com espaço para bater no canto direito do goleiro Lecomte.

Quando parecia que os visitantes iriam para o intervalo em vantagem, o Espanyol empatou. Aos 42 minutos, Expósito acionou Joselu dentro da área. O camisa nove girou e bateu, mas Courtois espalmou. No rebote, o atacante não desperdiçou e deixou tudo igual.

Na volta para o segundo tempo, os donos da casa quase conseguiram a virada aos 13 minutos. Após cruzamento escorado, Joselu furou, mas conseguiu se recuperar e bateu para o gol. No entanto, Courtois pulou para espalmar.

Aos 20 da etapa final, Tchouaméni arrancou desde o campo defensivo e finalizou da entrada da área. Na sobra, Kroos chegou finalizando cruzado, e Benzema empurrou para o fundo das redes. No entanto, a arbitragem anotou impedimento do frânces e anulou o gol merengue.

Aos 42 minutos, Benzema recebeu cruzamento de Rodrygo pela esquerda e apareceu nas costas do marcador para mandar para o gol adversário.

Ainda aos 47, os atuais campeões chegaram a marcar o terceiro, com Rodrygo. Entretanto, o brasileiro também estava impedido e o tento foi anulado. Ainda na jogada, a bola sobrada para o camisa 21 foi após uma disputa de Lecomte com Ceballos.

Por uma possível falta do goleiro, o árbitro foi checar o lance na tela do VAR e viu uma infração do arqueiro antes da irregularidade de Rodrygo. Assim, expulsou Lecomte e, como o Espanyol já havia feito todas as alterações, o zagueiro Cabrera foi para o gol.

Na cobrança da falta, aos 54, Benzema bateu firme no canto do improvisado Cabrera, que nem foi na bola, e ampliou a vantagem do Real Madrid.