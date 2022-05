Vini Jr. usou relógio de R$ 707 mil antes de decisão da Champions

O autor do gol que deu o 14º título de campeão da Champions League para o Real Madrid, Vinícius Junior chegou para a grande decisão do sábado (28/5) utilizando um acessório de luxo. Segundo uma página especializada em artigos de luxo, Vini usou antes da decisão um relógio avaliado em 150 mil dólares (em torno dos R$ 707 mil).



Vinicius Jr Real Madrid Vinicius Jr chegou ao Real Madrid em 2018, com 18 anos

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Valencia V Real Madrid – La Liga Santander Vinicius comemorando gol pelo Real Madrid

Ivan Terron/Europa Press via Getty Images

Vinicius Jr x Barcelona Vinicius disputando o El Clásico

Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Vinicius Jr e Carlos Ancelotti Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

RCD Espanyol v Real Madrid CF – La Liga Santander Benzema e Vinicius juntos em campo

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

0

Mais sobre o assunto Futebol Real Madrid: 14º título de Champions conta com “DNA Brasileiro”



Futebol Vini Jr. marca, Real Madrid bate Liverpool e conquista 14ª Champions



Futebol ETC Vini Jr é o herói da “Champions League of Brazil”



Futebol Pelé parabeniza Vini Jr. por gol na final e título da Champions League



Segundo a Watch Dreamers BR, o autor do gol do título do Real carregava em seu pulso um relógio no modelo Quirky Tourbillon, da marca italiana Gagà Milano, com quem Vini possui uma parceria desde que assinou seu contrato com o Real.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Watch Dreamers BR (@watchdreamersbr)

A peça utilizada pelo brasileiro tanto no embarque rumo à Paris, como no dia da final, é feita em ouro branco e coberta por diamantes.

Vinícius foi peça chave na vitória do Real por 1 x 0. Após cruzamento rasteiro de Valverde, o brasileiro estufou a rede marcando o gol que decidiu a final da Champions League, dando o título para a equipe merengue. O jogador agora segue rumo à Seul, na Coréia do Sul, para se juntar com o restante do elenco da Seleção Brasileira que disputará jogos amistosos.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesesportes

O post Vini Jr. usou relógio de R$ 707 mil antes de decisão da Champions apareceu primeiro em Metrópoles.