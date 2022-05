Vinícius Jr. comemora gol histórico pelo Real Madrid na Liga dos Campeões

O atacante Vinícius Júnior entrou de vez para a história do Real Madrid e do futebol neste sábado. O brasileiro marcou o gol da vitória por 1 a 0 diante do Liverpool ,na final da Liga dos Campeões, e garantiu aos espanhóis o 14º título da competição.

Após a final, o atacante de 21 anos celebrou o momento e exaltou a estratégia da equipe, que criou menos que o adversário, mas foi fatal.

TNT Sports. “(Me sinto) A pessoa mais feliz desse mundo, depois de uma temporada tão larga, jogos especiais, emocionantes, chegou o mais bonito. Chegamos aqui, tivemos uma ocasião e marcamos o gol. Não tenho a noção ainda do que estou vivendo, do gol que fiz hoje pelo maior clube do mundo, na maior competição do mundo e sendo tão jovem. Não quero parar por aqui, quero seguir trabalhando muito como trabalhei até aqui, para ganhar tantas Champions Leagues como esses (jogadores veteranos do Real Madrid) que conquistaram a quinta. Eles nasceram para vencer”, disse Vinícius Jr. à

A campanha dos Merengues até a final foi emocionante. Nas oitavas, virada histórica diante do Paris Saint-Germain. Nas quartas, vitória na prorrogação contra o Chelsea. Por fim, na semifinal, o time virou o placar em apenas dois minutos e conquistou a vaga na prorrogação. Para Vinícius, porém, essa campanha contribuiu para dar um gosto ainda mais especial à conquista.