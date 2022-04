Vinicius Jr. é o principal driblador do futebol europeu, mostra estatística

O Real Madrid venceu o Chelsea por 3 a 1, fora de casa, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O melhor em campo foi Benzema, com três gols, mas Vinicius Jr. também foi grande destaque, com uma assistência e um chute no travessão.

O atacante brasileiro, inclusive, tem sido um dos jogadores mais importantes do clube espanhol. Nesta temporada, segundo dados do Footstats, foram 41 jogos, 17 gols e 11 assistências, o que resulta em uma participação em gol a cada 123 minutos.

Além disso, Vinicius Jr. acertou 45 dos 92 chutes que tentou e deu 80 passes para finalização.

Ele também é o principal driblador do futebol europeu, com 119 dribles certos, sendo 29 deles apenas na Liga dos Campeões.

O próximo jogo do Real Madrid será contra o Getafe, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Vinícius Júnior pelo Real Madrid na temporada:

41 jogos

17 gols

11 assistências para gols

45/92 finalizações no alvo

80 passes para finalizações

119 dribles