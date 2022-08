Vinícius Júnior concorre ao prêmio de melhor jogador do mês na La Liga

O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, concorre ao prêmio de melhor jogador do mês de agosto no Campeonato Espanhol. O jogador da Seleção Brasileira está no páreo com outros nomes como Lewandowski, Iago Aspas, Rulli, Ezequiel Ávila, Kang-in Lee e Borja Iglesias.

Nas três rodadas iniciais de La Liga, Vini Jr já possui dois gols e uma assistência. O jovem de 22 anos deixou seu tento no último final de semana, na vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 3 a 1.

Vini é titular absoluto na equipe de Carlo Ancelotti. O atleta chegou ao seu ápice quando marcou o gol do título merengue na última Liga dos Campeões, contra o Liverpool.

A expectativa é que Vinícius faça mais uma grande temporada e se consolide ainda mais no Real Madrid. O ano também é importante pensando em Copa do Mundo, já que Vini é nome certo na lista do técnico Tite.

O próximo jogo do Real Madrid será contra o Betis, no sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Este será o primeiro jogo dos merengues como mandantes na temporada.