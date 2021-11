Violência desenfreada em Teixeira de Freitas, três assassinatos em poucas horas

Destaque



Publicado em 28 de nov de 2021

Uma guerra urbana no município de Teixeira de Freitas parece não ter fim, onde a população está assustada com a elevação da taxa de crimes.

Em poucas horas neste final de semana, 03 indivíduos tiveram as vidas interrompidas em ações violentas, dois deles alvos de sequências de disparos de arma de fogo.

O homicídio no bairro Luiz Eduardo Magalhães, marcou o início com a morte de Breno Oliveira Lima (27 anos), conhecido como “Breno Gordo, no final da noite de sábado (27) de novembro.

O crime ocorreu dentro de uma distribuidora de bebidas, quando dois motoqueiros adentram o local e abriram fogo contra a vítima. Após os mais de 20 disparos os autores fugiram.

O segundo assassinato teve Lucas de Jesus Santos (27 anos) como vítima, que estava nas dependências de um bar no bairro Bela Vista e decidiu destinar até seu veículo, no trajeto foi alcançado e executado com disparos que lhe atingiram a região da cabeça.

Rogério da Silva Amaral, foi morto na manhã deste domingo (28) de novembro, com golpes de arma branca (faca) na Estação Rodoviária. O agressor foi Fabrício Amaral Mendes.

O terceiro caso teria iniciado numa discussão, onde o agressor em apoderou de uma faca de efetuou os golpes contra a vítima. Populares chegaram a notificar as autoridades e equipe de saúde.

O SAMU 192, realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local dos três crimes, sendo isolados os cenários e rondas efetivadas em busca dos autores.

Equipes da Polícia Civil e DPT estiveram nos locais realizando levantamentos e coletando indícios e ouvindo testemunhas dos crimes. Sendo possível identificar ligações entre os dois primeiros crimes, devido as vítimas possuírem amizade e morrem em curto espaço de tempo.

Os corpos foram removidos para o IML do município de Teixeira de Freitas, onde foram submetidos a exames periciais antes da liberação aos familiares.

Inquéritos são promovidos com o objetivo de qualificar os autores e detalhar as motivações de cada crime.