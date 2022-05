Virada Cultural tem relatos de arrastões e agressões no centro de SP

São Paulo – A primeira noite da Virada Cultural de São Paulo teve relatos de roubos, furtos e agressões, especialmente no Vale do Anhangabaú, local onde se concentraram as apresentações musicais na região central na noite do último sábado (28/5) e madrugada deste domingo (29/5).

Se apresentaram no local os cantores Vitor Kley, Margareth Menezes, Kevinho, MC Paulin da Capital, MC Lipi e MC Neguinho do Kaxeta e Batekoo + Mamba Negra.

Pelo Twitter, diversas pessoas disseram que presenciaram situações de violência (a reportagem manteve palavras e expressões como estavam nos posts). “Para quem tá indo na virada cultural no Anhangabaú: Cuidado! Muito assalto e facada”, escreveu um usuário.

Outra pessoa relatou: “Eu nunca tive crise de pânico, hoje foi o mais próximo que tive. De 5 em 5 minutos eu vi gente ser roubada e apanhar não por um, mas por no mínimo 20 caras. Tá bizarro!!!! A polícia não faz nada e nem sei se tem como fazer, o vale do Anhangabaú está tomado!”.

“Eu vi 10 arrastões, um eu tava no meio e quase me bateram. O Kevinho saiu do palco em menos de três músicas por causa de arrastões. Sério, foi um caos, nunca tinha visto tanto assalto na vida”, relatou um jovem pela rede social.

Já uma mulher publicou: “Fui pra virada no Anhangabaú e vi uns cinco arrastões. Pessoas sendo depenadas, agredidas. Só tinha policiamento na entrada. As pessoas identificando agressor e a polícia só no não podemos fazer nada”.

Cracolândia

A Virada Cultural ocorre em um momento de aumento de furtos e roubos no centro, ao mesmo tempo em que usuários de drogas se espalham pela região após uma sequência de operações policiais na chamada Cracolândia.

O Metrópoles questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o número de ocorrências registradas durante o evento, mas ainda não houve retorno.

Para este domingo, estão previstos no Anhangabaú os shows da Orquestra Imperial com participação de Larissa Luz às 12h30, de Luísa Sonza às 15h e do Planet Hemp às 17h30.

Neste ano, a Virada Cultural está mais descentralizada, diferente de anos anteriores, e conta com apresentações de artistas famosos em todas as regiões da cidade. Gloria Groove, por exemplo, se apresentou no sábado em Itaquera, na zona leste, enquanto o cantor Criolo fez um show na Parada Inglesa, na zona norte.

