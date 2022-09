Viralizou: cão acompanha ex-The Voice Kids do DF em dueto e surpreende

Se você ainda não se deparou nas redes sociais com um “dueto” nada convencional entre um cachorrinho da raça Shih Tzu, cheio de estilo e com pinta de artista, e uma ex-The Voice Kids, extremamente talentosa, está na hora de conhecer a dupla de cantores mais fofa do Distrito Federal (DF). Bob e Lele Allves viralizaram após a adolescente de 16 anos divulgar um vídeo em seu perfil no TikTok mostrando o cachorrinho “invadindo” o ensaio dela e “roubando a cena”.

“Estava em casa em um dia normal, ensaiando músicas que iria cantar em uma apresentação. O Bob estava na sala e eu, no quarto. De repente, enquanto cantava, comecei a escutá-lo uivando e latindo no mesmo tom da música, e realmente pareceu que ele também estava ‘cantarolando’. Fiquei surpresa com aquilo porque nunca tinha visto nada igual”, disse a estudante.

Desde então, segundo a jovem, o cachorrinho passou a reagir sempre que a ouve cantando. “Um dia resolvi gravar um vídeo para publicar no TikTok e ele simplesmente roubou a cena e começou a cantar junto comigo”, disse a menina, aos risos. “Fiquei de cara com aquilo! Postei as imagens por entretenimento e a galera gostou muito. Então, passei a gravar mais vídeos com ele”, completou.

De acordo com a jovem, o primeiro vídeo com o cachorrinho alcançou 3,8 milhões de visualizações. Um outro, no entanto, segundo ela, chegou a 11,8 milhões de views. “Surreal, né? Quando percebi que as pessoas estavam gostando dos vídeos com ele, comecei a gravar mais e ele adora uma câmera também”, disse a adolescente.

Apesar de muitas pessoas terem amado o “dueto”, há quem especulou que a reação de Bob foi devido ao tom da voz de Letícia, que supostamente estaria “machucando o ouvido” do cão. Mas a cantora garante que, segundo um profissional, o cachorrinho está bem. “[O veterinário] falou que se machucasse, ele reagiria de forma agressiva, o que não é o caso. Quando eu canto, ele quer vir para perto e ficar no local onde estou. Não forço nada. Acho que cantar também é a paixão dele”, disse a garota.

Ao Metrópoles, Lele Allves informou que conheceu Bob em 2019, por meio do padrasto dela, tutor original. Quando a família uniu-se, e o cachorrinho, que tem 6 anos, foi morar na casa dela, rapidamente tornou-se o “xodozinho”, ao lado de Marrie, a cadelinha da cantora.

Carreira A brasiliense interessou-se pela música por influência do pai, que sempre cantou e tocou violão em casa. Em 2018, quando tinha 11 anos, a menina participou do programa The Voice Kids, onde afirma ter tido a certeza que nasceu para cantar.

“Desde então, comecei a investir nesse meu sonho: gravando clipes, conhecendo e cantando com artistas, fazendo shows, compondo música, etc”, iniciou. “Aos 14 anos comecei a ser reconhecida profissionalmente e passei a me apresentar em restaurantes, casamento, bailes, shows e eventos de grande influência. Acredito que através disso eu tenho um propósito. Quero transformar a vida das pessoas através da música e poder, de alguma forma, melhorar o mundo”, declarou a jovem cantora.

Hoje, Lele Allves acumula mais de 2 milhões de seguidores apenas no TikTok e afirma estar trabalhando em músicas autorais que serão lançadas em breve. “Estou bem empolgada”, disse a adolescente.

