Virgínia Fonseca faz post sobre as eleições e gera revolta: ‘Egocêntrica’

Diferente de boa parte da classe artística, a influenciadora Virgínia Fonseca decidiu não declarar em quem irá votar no primeiro turno das eleições 2022. Na madrugada deste domingo, 2, a mulher do cantor Zé Felipe postou o seguinte nas redes sociais: “E hoje é dia de eleição!!! Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor para nosso Brasil. Não se deixe levar pela realidade do outro! Pense na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso!!! Lembrando: o voto é secreto e vivemos em uma democracia”. A declaração da influenciadora repercutiu nas redes sociais e Virgínia foi chamada de “egocêntrica” por muitos seguidores. “Eu fui até conferir o storie da Virgínia. ‘Não se deixe levar pela realidade do outro’. Ela está lá milionária simplesmente por fazer uns vídeos mostrando o dia a dia de acordar, fazer pilates e tomar suco que outra pessoa fez pra ela. [Há] 33 milhões de pessoas passando fome”, escreveu uma pessoa no Twitter.

“A Virgínia postou ‘não adianta pensar com a realidade do outro, pense com a sua realidade’. Pense com a realidade do outro, sim, porque o governo não é só para você que é rico e não é afetado com o preço alto, escolas públicas, saúde pública, então pense, sim, no outro na hora de votar”, comentou outra. “Virgínia basicamente disse: pense no futuro do nosso país, mas não olhe para o lado, ignore a fome, a falta de educação, a pobreza, se você não passa por isso. Uma vergonha uma pessoa com tantos seguidores dar esse tipo de posicionamento que pode influenciar [os outros] a serem ignorantes”, acrescentou um seguidor. “Nunca dei unfollow com tanta gosto igual eu dei na Virgínia hoje. Egocêntrica, é muito fácil um discurso desse quando se ganha milhões deitada na cama postando stories”, disparou mais um. Com a repercussão negativa do post, Virgínia se justificou dizendo que apenas não quis influenciar no voto de ninguém: “Quando eu falei vote de acordo com a sua realidade, seus princípios, seus valores, é o seguinte: ninguém pensa igual. Eu penso de um jeito, meu vizinho pensa de outro. Posso falar que vou votar no candidato ‘x’ porque tem pessoas passando fome e ele vai acabar com isso. Pensei em todo mundo, mas é um pensamento meu e o meu vizinho do lado pode não ter esse pensamento, por isso, ele pode votar em outro candidato”.

Eu fui até conferir o storie da Virgínia. “não se deixe levar pela realidade do OUTRO”

Ela tá lá milionária simplesmente por fazer uns vídeos mostrando o dia a dia de acorda,faz pilates,e toma suco que outra pessoa fez pra ela. 33 MILHÕES DE PESSOAS PASSANDO FOME! VAI TOMA NO CU

A Virgínia postou “não adianta pensar com a realidade do outro pense com a sua realidade”

Pense com a realidade do outro SIM, pq o governo não é só pra vc que é rico e não é afetado com o preço alto, escolas públicas, saúde pública, então pense sim no outro na hora de votar!

virginia basicamente disse: pense no futuro do nosso país, mas não olhe pro lado. ignore a fome, a falta de educação, a pobreza, se você não passa por isso. uma vergonha uma pessoa com tantos seguidores dar esse tipo de posicionamento que pode influenciar a serem ignorantes.

Nunca dei unfollow com tanta gosto igual eu dei na Virgínia hoje

Egocêntrica, é muito fácil um discurso desse quando se ganha milhões deitada na cama postando storie!!!!

A Virgínia falando “vote de acordo com SUA realidade” juro KKKKKKKKKKKKKKKKKKe dps tentando se explicar ô bixinha egocêntrica mds

A Virginia é só mais uma egocêntrica no meio de vários influencers. Não me espanta ela dizer “pense com a sua realidade e não com a realidade do outro”

essa virgínia eh uma piada kkkkkkkkkkkkk eu acho eh pouco, continuem babando o ovo dessa individualista, egocêntrica!!! “vou votar de acordo c a MINHA realidade” realidade essa q eh minoria da minoria q tiveram o privilégio, mas eh isso!!!

