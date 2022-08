Virginia Fonseca lança coleção de óculos e estoque esgota em tempo recorde

Virgínia Fonseca não para! Depois do lançamento de sua marca de skincare, na última segunda-feira, 22 de agosto, a influenciadora disponibilizou sua primeira coleção de óculos, que esgotou em tempo recorde.

A By Ik mal chegou ao mercado e já é um sucesso absoluto no mundo da moda. O lançamento foi tão divulgado entre os fãs da artista que os estoques esgotaram em apenas 30 minutos.

Em entrevista ao jornal Metrópoles, Virgínia afirmou que com as vendas dos óculos faturou mais de R$ 1,4 milhão. Além disso, ela ressaltou que tinham 7 mil peças disponíveis para compra e já está buscando reposições.

Coleção de óculos de Virgínia Fonseca (Foto: Virgínia Fonseca/Reprodução)

Confira quais são os modelos de óculos que estão na coleção Os modelos são a cara da moda 2022. Com armações jovens e muito descoladas, Virgínia chegou chegando no mundo das marcas com essa sua coleção inédita. As peças ganharam nomes de países e cidades, como Bahamas, Búzios, Cancún, Miami e Tulum.

“COMO EU ESPEREI POR ESSE MOMENTO! Já estão disponíveis meus óculos galera, minha coleção que modéstia parte ta LINDA demais! Os óculos estão um charme, material feito com excelência e NO BRASIL, fizemos pensando 100% em vocês e espero muito que assim como eu vocês usem e abusem”, escreveu Fonseca em seu perfil no Instagram.

Abaixo, você confere alguns dos modelos que fazem parte do lançamento da influencer:

No momento, vinte modelos já estão com reposição e disponíveis para compra no site oficial da marca By Ik. Além disso, vale destacar que todos os modelos custam R$ 199,00.

