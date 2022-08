Virgínia Fonseca revela regra no casamento com Zé Felipe e divide opiniões: “Não vai”

Virgínia Fonseca deu o que falar nas redes sociais após compartilhar um vídeo citando uma regra de seu casamento com Zé Felipe. Nesta terça-feira (23), a influenciadora digital deu sua opinião sobre a liberdade dentro do seu relacionamento.

No vídeo do Tik Tok, ela colocou entre aspas uma frase que provavelmente já ouviu. “Mulher que libera o marido pra sair com os amigos é uma mulher madura”, escreveu a loira. Em seguida, Virgínia respondeu: “Pena que eu tô verde e ele não vai”.

“amo a virginia, primeiro post q nao concordo… nunca me casei, mas acho q depende da programação… é importante passar tempo so cm os amgs tbm ”, escreveu uma seguidora nos comentários do vídeo. “33 anos de casados sempre deixei ir onde quisesse não adotei um cachorro eu me casei com um ser livre e ele continua livre até hoje não sou dona dele”, comentou outra. Confira:

Virgínia Fonseca rebate críticas sobre seu corpo durante a gestação Virgínia Fonseca perdeu a paciência e rebateu as críticas sobre seu corpo durante a gestação de Maria Flor, segunda filha com o cantor Zé Felipe. A influencer criticou os comentários dos internautas sobre partes do seu corpo.

“Eu postei hoje falando do meu peito e do meu umbigo. O povo indignado no direct que não seria possível, que eu teria que explicar isso [sobre as alterações do corpo na gravidez]”, rebateu Virgínia. Confira:

Eita! Virginia Fonseca rebate críticas ao seu corpo (Via: Stories) pic.twitter.com/bjL4OuM33b

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) August 22, 2022

