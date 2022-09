Virginia Fonseca se revolta e rebate pediatra que falou de sua filha

Neste domingo (11), Virginia Fonseca se revoltou após uma pediatra comentar sobre a fala de sua filha no Twitter. Maria Alice tem 1 ano e 3 meses e é fruto do relacionamento da influencer com o cantor Zé Felipe.

“Coisas que a pediatria me proporciona: eu fico vigiando a Maria Alice, filha da Virginia e do Zé Felipe, para ver quando ela vai desenvolver a fala (que está atrasada, inclusive)”, iniciou a pediatra. “Ela já deveria estar falando, pelo menos, mais três palavras, além dos nomes da família. Mas falando bem”, escreveu na rede social.

Virginia repostou os comentários sem expor a pessoa e a rebateu. “Não seja esse tipo de profissional, pelo amor de Deus. Não é porque não posto minha filha falando ‘pato’ quando ela vê a boia de pato dela, e posto ela falando ‘mamãe’, (porque para mim é bem mais emocionante), que ela está atrasada na fala e que você pode dar um diagnóstico pelo Twitter e achar normal. Ela não deveria nada. Ela vai no tempo dela e está tudo bem”, afirmou.

“Cada criança é uma criança. Maria Alice vai ao pediatra todo mês. Ela é super inteligente, fofa, linda e faz as coisas no tempo dela, sim. E outro detalhe: nem tudo é postado. Mais uma vez, desculpa quem não precisava ler isso, postei só pra me aliviar mesmo, sabe como é, grávida de 8 meses e com hormônios à flor da pele”, finalizou seu desabafo.

Desabafo de Virginia Fonseca (reprodução: Instagram)

Virginia Fonseca se derrete com barriga mexendo com a voz de Zé Felipe Grávida de sua segunda filha, Virginia Fonseca, encantou todos ao publicar um momento para lá de fofo com Zé Felipe. Em stories, a influenciadora mostrou que Maria Flor já reconhece a voz do pai.

Enquanto Fonseca estava deitada na cama, Zé Felipe conversava com a barriga. “Oi papai, boa noite papaizinho. Te amo, minha nenezinha. Cadê o chute? Te amo, viu?”, disse o cantor.

Que amor! Na reta final da gestação, Virginia comprova que Maria Flor já reconhece a voz de Zé Felipe! pic.twitter.com/Oas8y0shst

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) September 8, 2022

