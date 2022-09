Virginia sai em desfesa de Zé Felipe e dá resposta ao Prêmio Multishow

Virginia Fonseca expos sua indignação com o Prêmio Multishow, que mais uma vez deixou de fora Zé Felipe, responsável por emplacar um dos hits mais executados de 2022 até aqui, a música Bandido, que com menos de três meses de seu lançamento já acumula mais de 52 milhões de views apenas no Spotify, um verdadeiro fenômeno.

Em publicação nos Stoires do Instagram, a influenciadora compartilhou o link para a análise produzida pela coluna LeoDias sobre os erros cometidos pela premiação neste ano. Junto, a mãe de Maria Alice (1) e Maria Flor (ainda na barriga) fez questão de deixar um recado.

“Multishow, senti falta do Zé Felipe em pelo menos uma categoria. Mas enfim, vamos esperra ano que vem, às vezes ele pode ser indicado”, fez ela sua ressalva.

Além do sucesso de Bandido, um feat com MC Mari e participação da própria Virginia no videoclipe, Zé Felipe também está estourado nas mídias digitais com Malvada, hoje com mais de 122 milhões de plays no Spotify e Toma Toma Vapo Vapo, uma parceria com MC Danny, que soma mais de 135 milhões de plays.

