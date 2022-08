Virou meme! Zé Vaqueiro come receita bizarra, tem reação inesperada e viraliza: “Tadinho!”

No último domingo (7), a apresentadora Eliana surpreendeu os espectadores de seu programa, exibido no SBT, após realizar uma entrevista pra lá de emocionante com o cantor Zé Vaqueiro, além de pegar o músico de surpresa no quadro “Cardápio Surpresa“.

+ Eliana relembra doença grave durante sua segunda gravidez: “Cinco meses no hospital”

Na ocasião, ele foi convidado a comer um prato diferenciado, sem conhecimento prévio do que seria. No entanto, ao aceitar o desafio, Zé Vaqueiro pareceu incomodado com as características da comida que no caso, se tratava de uma receita com besouros.

Enquanto a cozinheira dava detalhes do prato, o músico pediu que ela o esperasse engolir. Em seguida, ela contou como o prato era preparado: “Esse é inédito! Não tem olho não, são antenas, asas e umas patinhas. Eu vou buscar, porque está vivo”, disse a chefe de cozinha.

O Zé foi com tudo… mas o brilho foi sumindo na mesma intensidade! #Eliana pic.twitter.com/NWkjCmgIOs

— Programa Eliana (@ProgramaEliana) August 7, 2022

Eliana defende a prática da masturb*ção feminina Em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, das atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a apresentadora Eliana quebrou os tabus envolvendo a masturb*ção feminina.

Na ocasião, ela comentou abertamente sobre o assunto e incentivou outras mulheres a conhecerem o próprio corpo: “Tem muitas coisas que podemos fazer com os dedinhos, vocês sabem […] É maravilhoso se tocar. E tem que fazer”, disse a artista na ocasião.

Confira tudo que está rolando entre as celebridades:

+ Atriz tem prótese de silicone no seio ‘estourada’, exibe ferimento e choca: “Está escorrendo”

+ Mãe de filho atropelado por Bruno Krupp desabafa pela primeira vez: “Falou que me amava”

+ Confusão! Henrique e Juliano interrompem show, motivo viraliza e músicos se desculpam