Visão Mundial e MJPOP visita Itamaraju visando ações sociais e fortalecimento de políticas públicas

Publicado em 15 de fev de 2022 e atualizado às 10:04

O município de Itamaraju, recebeu na última quinta-feira 10 de fevereiro de 2021, a visita de representantes das organizações Visão Mundial e MJPOP – Monitoramento Jovem de Políticas Públicas.

A Visão Mundial é organização cristã de suporte ao desenvolvimento, incidência política e resposta às situações de emergência em ações que permitam superar a pobreza e injustiça. Inspirados pela fé, desenvolve um trabalho auxiliando todas as pessoas sem distinção de credo, etnia ou gênero.

A Visão Mundial atua em defesa dos direitos de crianças e adolescentes e pela proteção de populações vulneráveis em todo o mundo.

Preocupados com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas que assolaram o município de Itamaraju, as organizações realizaram uma visita ao distrito de Nova Alegria, onde foi realizado um estudo sobre a situação da comunidade visando promover ações que proporcione dignidade aos moradores da região.

Ainda em torno da comunidade os representantes do Visão Mundial, dialogaram com representantes de instituições sendo feito um diagnóstico sobre a situação e retomada das atividades educacionais, saúde e bem como garantir melhor qualidade de vida aos moradores.

Ainda em Itamaraju, as organizações reuniram com educadores e instituições e finalizando as ações no município, reuniu com representante da causa solidária Rede do Bem – Itamaraju – Henrique Peixoto, juntamente com o conselheiro tutelar Luciano de Jesus.

Em pauta foi discutido o fortalecimento da juventude nas escolas, bairros e comunidades, sendo apresentado a metodologia MJPOP (Movimento Jovem de Politicas Publicas), desenvolvida pela Organização Visão Mundial e aplicada, por meio de parcerias.

O MJPOP é uma metodologia de monitoramento de políticas públicas (saúde, educação, esporte e lazer…) facilitada por jovens (na sua maioria entre 15 a 29 anos) capacitados para facilitar um processo de empoderamento das suas comunidades e, assim, garantir a efetivação desses direitos, através de reuniões comunitárias, conversas com poder público etc.

Os representantes solicitaram as organizações que promovam ações as famílias vulneráveis, garantindo assim, dias vindouros de melhorias resgatando a dignidade dos moradores que tiveram suas residências destruídas e precisam retomar a vida, porém, não apresentam condições financeiras para reconstruir as residências.

Além disso um projeto deverá ser formatado através do conselheiro Luciano de Jesus, visando o direcionamento de recursos, para que possa ser investido em ações voltadas para as crianças e adolescentes carentes do município afetados diretamente pela enchente.

Por: Rede do Bem – Itamaraju