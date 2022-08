Vítima de acidente morre em unidade hospitalar

Dhonnes Jesus dos Santos (26 anos), morreu no Hospital Municipal, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Estrada de acesso para a Associação Santa Fé.

O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (20) de agosto, quando a vítima conduzia um GM Celta de cor branca e placa JOB-5595, mas acabou perdendo o controle e capotando o veículo.

Pessoas que passavam pelo trecho tentaram contato com a central do SAMU192, onde a vítima foi socorrida para a unidade hospitalar, sendo realizado os procedimentos médicos. No entanto, devido a gravidade das lesões Dhonnes Jesus dos Santos, acabou não resistindo e vindo a óbito.

A polícia Civil foi notificada e o levantamento cadavérico autorizado, seguido da transferência do corpo para o IML local. Exames de medicina legal foram realizados. Onde posteriormente será liberado aos familiares para velório e sepultamento.