Vítima de acidente, morre em unidade hospitalar

Rafael Guedes da Costa (32 anos), morreu no Hospital Municipal, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no bairro Várzea Alegre, próximo do trevo da BR-101, em Itamaraju.

O acidente aconteceu nas primeiras horas de sábado (28) de maio, quando a vítima foi atingida por um veículo GM Celta de cor azul.

Ainda não se sabe as causas da colisão, mas o motorista do carro deixou o local. Pessoas que passavam pelo trecho e tentaram contato com a central do SAMU192, onde a vítima foi socorrida para a unidade hospitalar. No final desta quinta-feira (02) de junho, devido a gravidade das lesões Rafael Guedes da Costa, acabou não resistindo e vindo a óbito.

A polícia Civil foi notificada e o levantamento cadavérico autorizado, seguido da transferência do corpo para o IML local. Exames de medicina legal foram realizados. Onde posteriormente será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

A polícia Militar atendeu a ocorrência. O caso segue em apuração referente as causas do acidente.