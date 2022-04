Crime aconteceu após um desentendimento no estabelecimento, em Ribeirão das Neves.

Um homem de 30 anos foi morto com um tiro de escopeta na cabeça dentro de um bar, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da manhã deste sábado (16).

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas afirmaram que, momentos antes do crime, o suspeito brigou com outra pessoa e saiu do bar com uma outra pessa, em uma moto, dizendo que iria buscar uma arma.