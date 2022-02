Vítimas de assalto procuram delegacia

Destaque



Publicado em 23 de fev de 2022 e atualizado às 17:27

Duas pessoas procuraram a delegacia da Polícia Civil nesta quarta-feira (23), para registrar um boletim de ocorrência, após tornarem-se vítimas de um assalto na região do bairro de Fátima em Itamaraju.

As vítimas haviam saído de uma acadêmia de malhação, quando foram surpreendidas por um criminoso em poder de uma arma de fogo.

O bandido lhes obrigaram entregar os pertences, levando dois aparelhos de celular. Na sequência fugiu tomando rumo ignorado.

As autoridades policiais foram informados para que rondas sejam intensificadas na região.

A polícia ainda tenta identificar possíveis suspeitos com imagens de imovéis próximos do local do crime.