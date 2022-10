Vitor Pereira ganha quase quatro vezes mais que Dorival Jr.

Chegou a hora da decisão da Copa do Brasil e as comparações financeiras são inevitáveis. O Flamengo é o clube que tem a maior folha salarial do país: R$ 22,7 milhões, contra R$ 14,3 milhão do Corinthians.

Em compensação, o salário do técnico Vitor Pereira, do Timão (R$ 1,9 milhão), é quase quatro vezes maior do que o de Dorival Jr (R$ 500 mil), do Mengão.

A explicação talvez esteja no fato de Dorival ter chegado ao Rio de Janeiro como uma espécie de “quebra-galho”. Recorde-se que o Flamengo pagava cerca de 1,2 milhão ao português Paulo Sousa, demitido em junho.

Para não tomar decisão precipitada, o clube optou por uma solução caseira e buscou Dorival, que fazia um bom trabalho no Ceará.

O veterano treinador chegou e conquistou o vestiário, mudou o ambiente e conseguiu levar o time a duas importantes decisões. Além da Copa do Brasil, terá a finalíssima da Libertadores, dia 29, contra o Athletico, em Guayaquil.

Dorival se contentou com um salário de nível intermediário, mas certamente poderá sair valorizado caso venha a conquistar esses dois títulos. Em 2023, a conversa será outra.

No Corinthians, persiste a eterna dúvida em relação a permanência ou não de Vitor Pereira. Em caso de derrota na Copa do Brasil, possivelmente a diretoria poderá imitar o Flamengo e sair em busca de algo que seja bom e barato. Como Dorival.

Os 10 técnicos mais bem pagos:

1)- Abel Ferreira (Palmeiras) – R$ 2,7 milhões

2)- Vitor Pereira (Corinthians) – R$ 1,9 milhão

3)- Luiz Castro (Botafogo) – R$ 1,7 milhão

4)- Cuca (Atlético-MG) – R$ 1,5 milhão

5)- Renato Gaúcho (Grêmio) – R$ 950 mil

6)- Rogério Ceni (São Paulo) – R$ 650 mil

7)- Dorival Jr (Flamengo) – R$ 500 mil

8)- Mano Menezes (Inter) – R$ 500 mil

9)- Vojvoda (Fortaleza) – R$ 400 mil

10)- Felipão (Atlhetico-PR) – R$ 300 mil

As 10 maiores folhas salariais:

1)- Flamengo (R$ 22,7 milhões)

2)- Palmeiras (R$ 18 milhões)

3)- Atlético Mineiro (R$ 16,7 milhões)

4)- Grêmio (R$ 14,5 milhões)

5)- Corinthians (R$ 14,3 milhões)

6)- São Paulo (R$ 13 milhões)

7)- Internacional (R$ 7,5 milhões)

8)- Santos (R$ 7,3 milhões)

9)- Athletico-PR (R$ 5,1 milhões)

10)- Fluminense (R$ 4,2 milhões)

