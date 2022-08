Vítor Pereira reconhece Corinthians abaixo em derrota na Libertadores

O técnico Vítor Pereira reconheceu que o Corinthians não fez um bom jogo contra o Flamengo, na derrota por 2 a 0, na ida das quartas de final da Copa Libertadores, na Neo Química Arena. O português fez uma longa análise do revés e afirmou: é preciso reconhecer que, nesta noite, o time não apresentou seu melhor futebol.

“Eu, na primeira parte, vi um jogo que a minha equipe estava melhor, na descoberta dos espaços. O losango dá espaços, principalmente do lado contrário. Parece que nunca tivemos essa intenção. Foi o que mais pedi à equipe, para encontrar espaços do lado contrário.”, começou dizendo o técnico, que prosseguiu com críticas ao seu time.

“Sempre tínhamos opção livre para receber, mas não tivemos capacidade de jogar no nosso melhor nível contra eles. Perdíamos bola no corredor, eles contra-atacavam. A diferença não é tão grande. Nós, no nosso melhor nível para eles. Mas não fomos capazes, precisamos reconhecer”, falou o treinador em coletiva de imprensa após a partida.

Outras competições

Sempre pensando no futuro, o Alvinegro segue na disputa de três competições. Além do Campeonato Brasileiro, onde está na segunda colocação, está nas quartas da Copa do Brasil e da Libertadores – em ambas, porém, saiu atrás pelo placar de 2 a 0 e precisará reverter o marcador para avançar.

“Eu também queria saber (o que fazer para disputar as três competições com força total). Hoje custa muito, estamos em choque, choque de realidade. Hoje custa muito perceber que o jogo, de fato (não foi o que queríamos), não é fácil reverter essa situação na Libertadores . Temos que ir lá competir, dar o nosso melhor. Penso que fomos um pouco infelizes nos gols que sofremos”, disse.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima terça-feira (9), às 21h30, pela volta das quartas da Libertadores, com vantagem para os cariocas. Antes, porém, o Corinthians visita o Avaí, no sábado (6), na Ressacada, às 19h, pela 21ª rodada do Brasileirão.