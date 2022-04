Vítor Pereira testa positivo para COVID-19 na véspera de Corinthians x Boca

O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, testou positivo para COVID-19 nesta segunda-feira (25). Desta forma, a coletiva do treinador, agendada para esta segunda, às 13h (de Brasília), foi cancelada.

O Timão segue aguardando a contraprova do exame e espera ter o português no banco de reservas no duelo desta terça-feira, contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. O resultado deve ser divulgado após o treinamento, no período da tarde.

Já o presidente Duilio Monteiro Alves concederá entrevista às 14h, como previsto, após o “apagão” do clube, que ficou três dias sem publicar nada em suas redes sociais, além de não atender a imprensa, em ação contra a violência e a disseminação de fake news no futebol.

Por conta desse “apagão de notíciais”, os jogadores e a comissão técnica do clube deixaram a Arena Barueri em silêncio, no sábado, após a derrota no clássico contra o Palmeiras por 3 a 0, em Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a entrevista coletiva de Vítor Pereira, que sempre ocorre após as partidas, foi realizada.

A transmissão ao vivo da coletiva do presidente Duilio será feita pela Corinthians TV, no YouTube.

O confronto contra o Boca, válido pelo terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.