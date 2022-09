Vitória da Tunísia paga 20 vezes mais do que triunfo do Brasil em amistoso

A Seleção Brasileira terá, nesta terça-feira, o último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar. Nesta tarde, a equipe comandada por Tite enfrenta a Tunísia, na França. E o time verde e amarelo é grande favorito para o confronto nas casas de apostas.

Nas casas de apostas, a vitória da Tunísia paga até 20 vezes mais do que o triunfo do Brasil. O Superesportes lista abaixo as cotações para o duelo.

Bet365

Triunfo da Brasil: odd 1.12

Empate: odd 7.00

Vitória da Tunísia: odd 17.00

Betano

Triunfo do Brasil: odd 1.15

Empate: odd 7.70

Vitória da Tunísia: odd 21.00

Triunfo do Brasil: odd 1.13

Empate: odd 7.52

Vitória da Tunísia: odd 18.81

Pinnacle

Triunfo do Brasil: odd 1.12

Empate: odd 8.53

Vitória da Tunísia: odd 22.65

Momento das seleções

Seleção Brasileira vive grande momento e chegará como favorita na Copa do Mundo. A última derrota foi em julho de 2021. Desde então, foram 11 vitórias e três empates. vive grande momento e chegará como favorita na Copa do Mundo. A última derrota foi em julho de 2021. Desde então, foram 11 vitórias e três empates.

A Tunísia também vive grande fase. São cinco vitórias, inclusive em duelos contra Chile e Japão, e dois empates. A última derrota foi nas quartas de final da Copa das Nações Africanas, por 1 a 0, para Burkina Faso.

