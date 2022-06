Vitória (ES): com carro do fumacê, prefeitura combate Aedes aegyptis

Espírito Santo – A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) divulgou, por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), o roteiro do carro do fumacê para o mês de junho na capital. A iniciativa é mais uma medida que ajuda a evitar a proliferação do Aedes aegyptis.

Ao intensificar o combate ao mosquito na capital, já foram realizados mutirões para vistoriar possíveis focos, controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, bueiros e pequenos criadores e telagem de caixas d’água.

O carro ajuda a eliminar as fêmeas do Aedes aegypti que estão infectadas com os vírus da dengue, chikungunya e zika.

Agentes de combate a endemias (ACE) também retomaram a rotina de visitas ao interior de residências para alertar a população. Devido à Covid-19, eles estavam vistoriando apenas a parte externa dos imóveis.

A programação completa do carro do fumacê pode ser encontrada no site da prefeitura: vitória.es.gov.br

