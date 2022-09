Vitória está pronto para enfrentar o ABC; delegação viaja hoje

O Vitória está pronto para reencontrar o ABC. O elenco rubro-negro finalizou a preparação nesta sexta-feira (9), na Toca do Leão. O terceiro confronto entre as equipes na Série C será disputado no sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Nesta atividade derradeira, o técnico João Burse trabalhou saída de bola e marcação, além de posicionamento nas cobranças de escanteios e faltas nas laterais da área. A delegação rubro-negra viaja à tarde para a capital do Rio Grande do Norte.

O Vitória jogará desfalcado diante do ABC. Titulares, Rafinha e Guilherme Lazaroni foram vetados pelos médicos. O atacante é o artilheiro do time, com oito gols, e está com um edema na coxa. O lateral esquerdo apresentou dor muscular e também não tem condições de jogar.

Sánchez ficará com a vaga na lateral esquerda e Hítalo está cotado para ocupar a lacuna no ataque. Contra o ABC, o Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório. Tréllez e Hítalo.

Adversário da vez, o ABC lidera o Grupo C, com sete pontos. O Figueirense soma seis e aparece na segunda colocação. Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado, à frente apenas do Paysandu, que ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série B de 2023.