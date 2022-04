Vitória faz penúltimo treino antes de duelo contra o Floresta, no Barradão

Nesta quinta-feira (14) o Vitória fez o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Floresta-CE, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Geninho promoveu um coletivo durante a tarde no CT Manoel Pontes Tanajura.

Foi a oportunidade que o treinador teve de observar os novos contratados da equipe: Léo Gomes e Daniel Bolt, que chegaram emprestados pelo Athletico-PR, e os reforços do Atlético de Alagoinhas, Miller e Dionísio.

A atividade durou 50 minutos, dois tempos de 25 minutos cada. Geninho promoveu mudanças durante o treino e ainda não definiu a equipe que será titular na partida que acontece no Barradão.

Os outros dois recém-contratados da Toca, o atacante Thiaguinho e o zagueiro Héctor Urrego não foram para o campo. Urrego trabalhou na academia de musculação, enquanto o atacante Thiaguinho foi conduzido a uma clínica para exame pois se queixa de dores na panturrilha.

Outros nomes que não participaram do coletivo são Ruan Nascimento, Gabriel Santiago, Lazaroni e John. Todos eles seguem na transição com o preparador físico Rodrigo Santana.

A partida contra o Floresta-CE, que estava marcada para às 20h30, foi atrasada para 21h após decisão da CBF.