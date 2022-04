Vitória faz último treino e encerra preparação para enfrentar Floresta

Na tarde desta sexta-feira (15) o Vitória realizou seu último treinamento antes da partida contra o Floresta, que acontece sábado (16), válida pela segunda rodada da Série C 2022. O treinador Geninho realizou trabalho tático e de bolas paradas no gramado do Barradão com o elenco rubro-negro.

Após o aquecimento, o técnico dividiu os jogadores em dois times e simulou ações ofensivas para ajustar o posicionamento dos atletas. Já na parte da defesa, Geninho utilizou vídeos com informações sobre o Floresta para orientar a equipe. O presidente Fábio Mota esteve presente no estádio e acompanhou o treinamento.

Para a atividade, Geninho já relacionou quatro novas contratações. São eles o volante Léo Gomes, que pode pinta no time titular, o lateral Daniel Bolt, e a dupla recém-chegada do Atlético de Alagoinhas, os meias Miller e Dionísio.

A partida está marcada para 21h deste sábado, com transmissão ao vivo pelo DAZN. Os ingressos estão à venda no site www.futebolcard.com e na bilheteria do Barradão das 17h às 22h.