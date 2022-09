Vitória quer prorrogar contrato de três jogadores do atual elenco

Gabriel Honório demorou um pouco para conquistar espaço no time do Vitória, mas deixou uma boa impressão quando virou titular na reta final da Série C do Brasileiro. Tanto que a diretoria rubro-negra já tenta prorrogar o contrato do meia-atacante.

Ele tem presença garantida na temporada 2023, pois tem vínculo até o final do Campeonato Baiano, mas o clube pretende contar com ele por mais tempo.

A informação foi confirmada pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, durante a entrevista coletiva em que apresentou o início do planejamento do clube para o próximo ano. De acordo com o dirigente, o a diretoria de futebol rubro-negra está tentando prorrogar os contratos de três atletas.

Além de Gabriel Honório, a extensão dos contratos do zagueiro Marco Antônio, revelado na Toca do Leão, e do meia Dionísio, faz parte dos planos do clube. Os dois têm vínculo com o Leão até dezembro de 2023.

“A gente tem interesse e a gente está conversando com os três pra dar sequência e renovar os contratos”, afirmou Fábio Mota.

A pré-temporada do Vitória está agendada para começar em 28 de novembro. No próximo ano, o rubro-negro vai disputar a pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.