Vitória só venceu um adversário nordestino nesta Série C

Oito dos 20 clubes que disputam a Série C do Brasileiro são do Nordeste. Mais tradicional entre eles, o Vitória vem deixando a desejar na disputa regional. O rubro-negro só conseguiu vencer um dos quatro duelos que teve contra nordestinos nesta edição do torneio.

A única comemoração aconteceu na 7ª rodada, quando o Vitória fez a sua melhor apresentação na competição. Venceu com tranquilidade o Confiança, por 3×0, no Barradão, sob o comando do já demitido Fabiano Soares. Na ocasião, o prata da casa Gabriel Santiago abriu o marcador e Rafinha completou o placar em sua estreia como titular.

Antes, o Vitória havia tropeçado duas vezes como mandante contra rivais nordestinos. Na 2ª e 6ª rodadas, perdeu por 1×0 para Floresta e Botafogo-PB, respectivamente, por 1×0. Depois, na 10ª rodada, empatou em 1×1 com o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Até aqui, o aproveitamento do Vitória contra nordestinos é de apenas 33,3%, mas o Leão terá a chance de melhorar a estatística já no sábado (25), às 19h, quando visita o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, em jogo válido pela 12ª rodada. A partida marca a estreia do novo técnico João Burse. Depois, terá ainda Ferroviário e ABC no caminho.

Vencer o rival piauiense neste momento é de extrema importância para o Vitória, que tenta espantar a ameaça de rebaixamento à Série D. Com 11 pontos, o rubro-negro é o porteiro do Z4, na 16ª colocação. Também em situação desconfortável, o Altos soma 13 pontos e aparece na 13ª posição.

Os jogos do Vitória contra equipes nordestinas na Série C 2022:

Vitória 0x1 Floresta – Barradão – 2ª rodada

Vitória 0x1 Botafogo-PB – Barradão – 6ª rodada

Vitória 3×0 Confiança – Barradão – 7ª rodada

Atlético-CE 1×1 Vitória – Presidente Vargas – 10ª rodada

Altos-PI x Vitória – Lindolfo Monteiro – 12ª rodada

Ferroviário x Vitória – Presidente Vargas – 16ª rodada

Vitória x ABC – Não divulgado – 17ª rodada