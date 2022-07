Vitória Strada desabafa sobre relacionamento com Marcella Rica: ‘Como assim, estou me apaixonando por uma mulher?’

A atual campeã da”Dança dos Famosos”, Vitória Strada, foi a convidada desta terça-feira(26) para participar do ‘Conversa com Bial’, na TV Globo e durante o bate-papo a atriz aproveitou para relatar como foi início do seu relacionamento com a, também atriz, Marcella Rica.

+Vitória Strada recebe homenagem da noiva, Marcella Rica: “Inteira do início ao fim”

Ao ser questionada pelo apresentador sobre o relacionamento, a atriz disse que o sentimento chegou com tanta força, que ela se jogou sem pensar.”Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Os momentos de dúvida, não foram nem dúvidas, foram questionamentos. Meu sentimento pela Marcella surgiu com tanta força que eu não tive tempo para dizer que não estava acontecendo.”

A atriz relatou ser a primeira vez que ela havia se apaixonado por uma mulher e com tantas mudanças, ela não sabia como lidar.”Era uma coisa muito nova. A primeira vez que eu estava sentindo algo totalmente diferente por uma mulher. É um momento que você não pode se julgar. Esse sentimento veio tão forte, que meu questionamento era: ‘Como assim, estou me apaixonando por uma mulher? Isso é muito novo”, disse Strada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada (@vitoriastrada_)

Vitória afirma que o principal ponto era entender essa nova fase, pois sempre que ela entrava em um relacionamento é por que estava realmente envolvida com a pessoa. “A gente se deu bem desde o início, ela veio como uma certeza em meio a tantas dúvidas que eu tinha. Se não fosse um sentimento tão forte, talvez não teria acontecido”, conta a gaúcha.

O casal protagonizou um beijaço na final da “Dança dos Famosos”

A campeã da “Danças dos Famosos”, Vitória agitou a web após beijar sua noiva, Marcella, no palco do “Domingão com Huck”. Além disso, a ganhadora realizou um discurso exemplar sobre preconceito.

“A mensagem que fica é que o amor é o sentimento mais bonito do mundo em todas as suas formas. Seja com um amigo, um amor romântico. Faz o bem para o mundo e a gente precisa celebrar cada vez que o amor acontece”, reforçou.

Nas redes sociais, os fãs foram a loucura e reagiram positivamente com a atitude da atriz. “Vamos celebrar o amor é disso que o mundo precisa o programa maravilhoso ”, disse uma internauta. Em outro comentário, uma fã disse: “O amor é lindo de todas as formas… apenas ame e respeite”.

Veja o momento do beijo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Confira mais notícias dos famosos:

+ Fátima Bernardes revela preocupação ao assumir o comando do “The Voice”

+Marcelo Bimbi revela que passou fome e expõe ingratidão após separação de Nicole Bahls

+Processada? Manu Gavassi é acusada de fazer campanha política e MBL se pronuncia

BOMBOU: JULIETTE revela QUE FOI BARRADA de IGREJA em BARCELONA









” src=”https://youtube.com/embed/mKao_1175mQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>