Vitória tem aproveitamento de vice-líder contra times do G8 na Série C

Os três próximos jogos definirão o futuro do Vitória na Série C do Brasileiro. O Leão pode apenas se manter na terceira divisão nacional ou se classificar para brigar pelo acesso na próxima fase desta edição. No caminho rubro-negro, ABC, Mirassol e Brasil de Pelotas. Lanterna, a equipe gaúcha luta contra o rebaixamento. Já os dois primeiros integram o G8.

Na teoria, jogos contra times que ocupam as primeiras colocações, casos do líder Mirassol e do Brasil de Pelotas, que ostenta o 3º lugar na tabela, deveriam gerar um maior grau de dificuldade. Porém, na prática, o Vitória apresentou bom rendimento diante de adversários do G8. Um recorte isolado mostra que o aproveitamento do Leão contra rivais do grupo é digna de vice-liderança.

Nas 16 rodadas que disputou até aqui, o Vitória encarou seis adversários que, no momento do confronto, faziam parte do G8: Botafogo-PB, Figueirense e Paysandu ainda estão no grupo seleto. Floresta, Manaus e São José-RS já o deixaram.

No acúmulo de duas derrotas e quatro triunfos, o rubro-negro conquistou 12 dos 18 pontos possíveis, o que representa um aproveitamento de 67%. Na campanha geral, o Mirassol tem 71% de aproveitamento. Paysandu e ABC, segundo e terceiro colocados, respectivamente, estão empatados com rendimento de 56.3%.

Na 2ª rodada da Série C, o Vitória perdeu para o Floresta. Na ocasião, o adversário cearense ocupava a 7ª posição. Duas rodadas depois, o Leão comemorou o primeiro triunfo no campeonato, contra o Manaus, que aparecia na 4ª colocação. Na 6ª rodada, o time baiano foi derrotado pelo Botafogo-PB, dono do 5º lugar. Os três jogos foram disputados no Barradão e terminaram com o placar de 1×0.

Depois daí, o Vitória passou um bom tempo sem enfrentar times que estavam no G8, até iniciar uma sequência tripla a partir da 13ª rodada. Já sob o comando de João Burse, acabou com o favoritismo de Figueirense, São José-RS e Paysandu. A equipe catarinense já estava na 6ª posição quando perdeu para o Leão por 2×0. A gaúcha ocupava o mesmo posto na ocasião da derrota por 2×1 para o rubro-negro, mas atualmente está em 9º lugar. O Papão já ostentava a vice-liderança quando foi batido por 1×0.

Dos seis jogos diante de times que figuravam no G8, o único que o Vitória fez como visitante foi contra o São José, no Passo d’Areia, em Porto Alegre. Os outros cinco foram disputados no Barradão, palco do duelo com o ABC, domingo (31), às 16h, válido pela 17ª rodada, a antepenúltima da fase classificatória da Série C. Adversária da vez, a equipe potiguar soma 27 pontos e exibe a 3ª posição, porque perde para o Paysandu no saldo de gols. Com 22 pontos, o rubro-negro aparece na 11ª colocação.

Os confrontos do Vitória contra adversários que estavam no G8:

2ª rodada – Vitória 0x1 Floresta (estava na 7ª posição) – Barradão

4ª rodada – Vitória 1×0 Manaus (estava na 4ª posição) – Barradão

6ª rodada – Vitória 0x1 Botafogo-PB (estava na 5ª posição) – Barradão

13ª rodada – Vitória 2×0 Figueirense (estava na 6ª posição) – Barradão

14ª rodada – São José-RS 1×2 Vitória (estava na 6ª posição) – Passo d’Areia, em Porto Alegre

15ª rodada – Vitória 1×0 Paysandu (estava na 2ª posição) – Barradão