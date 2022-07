Vitória x Paysandu: Histórico conta com três goleadas do Leão no Barradão

A 15ª rodada da Série C do Brasileiro reserva um duelo do Norte-Nordeste que promete boas emoções para os torcedores. De um lado, o Vitória, em franca reabilitação no torneio. Do outro, o Paysandu, um dos protagonistas e dono da competição. Com 18 pontos, o rubro-negro ocupa o 12º lugar na tabela. O time paraense soma 26 e ostenta a vice-liderança.

As equipes vão se enfrentar pela primeira vez na terceira divisão nacional e se reencontrarão após sete anos, domingo (17), às 16h, no Barradão. O estádio também foi palco da última disputa, na Série B de 2015. Naquele 26 de setembro, o Vitória era treinado por Vágner Mancini e venceu por 3×1, no Barradão, com dois gols do meia argentino Damián Escudero e um do zagueiro Kanu. Yago Pikachu descontou.

Esse foi um dos sete triunfos do Leão, que leva a melhor no histórico de confrontos entre as equipes. O Paysandu venceu cinco jogos e os outros três terminaram empatados. O rubro-negro também fica na frente no quesito bola na rede: marcou 28 gols contra 21 do adversário.

A história do duelo registra quatro goleadas, três delas comemoradas pelo Vitória, todas em Salvador. A primeira delas aconteceu no Brasileirão de 1993, em que o Leão se sagrou vice-campeão nacional. Claudinho, três vezes, Alex Alves e Pichetti construíram o placar de 5×2. Ferreira e Marcos Roberto diminuíram para a equipe do Norte do país.

Na edição de 2002 da competição, nova goleada do Vitória, com show de André Neles, que marcou quatro vezes. Antes, Samir havia aberto o placar: 5×1. Jobson marcou o gol de honra do Paysandu.

O troco da equipe paraense foi dado em Belém, dois anos depois, no Brasileiro de 2004. No Mangueirão, 4×2. Balão, Alonso e Leonardo, duas vezes assinaram os tentos do time paraense. Cauê e Paulo Rodrigues marcaram para o Vitória. No jogo de volta da mesma edição, o Vitória devolveu com um passeio de 4×1: Obina, Júlio Santos (contra), Allann Delon e Gilmar fizeram a festa da torcida rubro-negra no Barradão. Alex Pinho descontou.