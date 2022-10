Viúvo de Paulinha Abelha desiste de briga por herança: ‘É melhor ter paz do que ter razão’

O cantor Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha, decidiu abrir mão do apartamento em que morava com a vocalista do “Calcinha Preta” após se envolver em uma disputa com as irmãs da artista. “Conversei com a minha família, conversei com a minha advogada, e eu tenho todos os direitos de habitação, mas como eu sou uma pessoa que não quer problema – quero paz, preciso seguir minha vida porque já sofri demais –, eu decidi abrir mão do meu direito de habitação. A partir desse momento, as meninas vão tomar conta”, afirmou Clevinho no stories do Instagram. “Às vezes, é melhor a gente ter paz do que ter razão”, acrescentou. O artista enfatizou que fez tudo o que podia “com amor e carinho” por Paulinha e Gilson, pai da cantora que sofre com uma doença degenerativa, e pediu aos seguidores para respeitarem sua decisão: “Desejo profundamente que todos fiquem bem e não quero ver vocês atacando ninguém. Peço também que respeitem a minha decisão e não soltem a minha mão”. Clevinho ganhou o apoio dos fãs após dizer em uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV, que ele sempre ajudou Paulinha a cuidar do sogro e, após a morte da artista, as cunhadas surgiram exigindo o apartamento. “Por herança, elas resolveram conversar comigo e dizer que elas queriam a parte dele [Gilson], mas não queriam tomar conta dele”, contou Clevinho à atração dominical. Agora, ele está procurando uma casa para alugar: “Já sofri demais para estar envolvido em polêmica direto”. Paulinha morreu em fevereiro deste ano aos 43 anos.

