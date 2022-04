Vivadança e outros eventos celebram mês da dança em Salvador

Abril é o mês da dança e é hora de Salvador respirar um pouco dessa arte. Exposições, festivais, espetáculos, debates e outros eventos se estenderão até maio em diversas partes da cidade e um desses eventos é o Vivadança, que realiza a partir de hoje sua 15ª edição. Para marcar a abertura, o palco do Teatro Vila Velha recebe hoje (29), às 18h, uma estrela da dança contemporânea, a senegalesa Germaine Acogny, que vai apresentar o espetáculo solo Somewhere at the Beginning. Todo o festival é gratuito.

Germaine viveu exilada na Europa e agora que vive de novo em sua terra natal, ela promove um diálogo entre o Ocidente e o continente africano, sobre a busca de uma identidade. O Vivadança, que será realizado em formato híbrido – presencial e digital – fará também uma sessão on-line de Somewhere at the Beginning, também hoje, às 20h, no palco virtual Stage Pluss (stagepluss.com). “Não há mais como pensarmos um festival sem palcos virtuais, que se consolidaram a partir da necessidade imposta pela pandemia”, defende Cristina Castro, diretora-geral do festival.

Para Cristina, a abertura com com a presença de Germaine é uma “presente”. “E é também uma bênção para que os caminhos se tornem ainda mais belos e criativos e vibrantes. Ela é um expoente, um referencial para a dança no mundo como coreógrafa e também como formadora. É uma pessoa que traz experiência, que é uma referência criativa e beleza”, defende Cristina.

A vinda de Germaine Acogny reforça a aproximação entre a dança do Brasil e da África e este é um dos objetivos do festival, que, pelo segundo ano, tem uma seção chamada Conexão África. Serão exibidos sete espetáculos virtuais de países como Senegal, Burquina Fasso e Madagascar. Além disso, haverá o seminário Brasil-África-Brasil, a partir de domingo, no canal do Vivadança, no YouTube.

O seminário tem curadoria de Cristina e do coreógrafo e bailarino Rui Moreira. No total, serão sete encontros até o dia 6, sexta-feira. Participarão artistas africanos e brasileiros, centros técnicos nacionais e internacionais, , universidades e outras instituições.

“Desejamos que o seminário seja um semente para se falar sobre áfrica e africanidades. É uma oportunidade de conversar com universidades públicas e escolas técnicas para abordarmos a africanidade pelo prisma da formação artística no campo da dança”, revela Rui Moreira.

Imagem que estará na exposição Vivadança 15 Anos, no Shopping da Bahia

Nesta edição, o Vivadança vai reunir participantes de 17 países, dos quais 11 são africanos. Para Rui Moreira, o seminário reforça o reconhecimento das relações entre o Brasil e o continente africano. “A matriz africana está muito presente em nosso cotidiano. Mas é bom aprofundar isso, para nos aproximarmos da África contemporânea, que vive de certa forma uma ação de refluxo das coisas que chegaram aqui”, justifica Rui.

Outra atração deste ano é a exposição Vivadança, que será realizada no Shopping da Bahia, de hoje até o dia 8. A mostra promove uma releitura da identidade visual de edições anteriores do festival, concebida pelo multiartista baiano Pedro Gaudenz, a partir de fotografias de João Milet Meirelles, Márcio Lima e Tiago Lima.

Destaques do Vivadança

29 de abril

9h às 22h – EXPOSIÇÃO 15 Anos VIVADANÇA – Shopping da Bahia

18h – ABERTURA do Festival: Exibição do espetáculo – Somewhere At The Beginning de Germaine Acogny – Teatro Vila Velha; às 20h tem exibição online

30 de abril

13h às 17h – ESPETÁCULO – Vanitas – Quien Te Quita Lo Bailado (Agustina Sario) – MAM – Espaço Lina

18h – MOSTRA Baiana de Dança Contemporânea – Stage Pluss (Online)

20h – ESPETÁCULO YIIKI África Bolero (Irène Tassembédo) – Stage Pluss (Online)

1º de maio

13h às 17h – ESPETÁCULO – Vanitas – Quien Te Quita Lo Bailado (Augustina Sario) – MAM – Espaço Lina (Exibição Presencial)

20h – ESPETÁCULO Face(s) of Basadi (Gaby Saranouffi) – Stage Pluss (Online)

MOSTRA Baiana de Dança Contemporânea – Stage Pluss (Online)

Programação completa em https://festivalvivadanca.com.br/

Outros eventos do mês da dança

XISTO

O Espaço Xisto Bahia, nos Barris, realiza uma exposição que reúne fotografias, cartazes, folders, e banners de espetáculos realizados no espaço em seus 34 anos de existência. O material foi cedido pelos próprios grupos e artistas da dança. A mostra tem colaboração de Anderson Rodrigo, da Áttomos Cia de Dança, e consultoria de Marcelo Reis, coordenador de artes visuais da Funceb.

BALÉ

O Balé Folclórico da Bahia retorna hoje aos palcos, depois de dois anos sem se apresnetar, em razão da pandemia. A apresentação será às 19h, no Teatro Miguel Santana, sede da companhia no Pelourinho. “O espetáculo é inspirado nas principais manifestações da cultura popular e da religiosidade afro-baiana”, destaca Vavá Botelho, fundador e diretor geral do Balé. às segundas, quartas e sextas. Ingressos: R$ 60

PASEO

O Shopping Paseo realiza um festival de dança hoje a partir das 15h30 com aula de Balé Infantil aberta ao público. Às 16h30, a aula será de Jazz Musical Kids, com a On Broadway Studios, que também fará uma apresentação de Teatro Musical, a partir das 17h. Às 17h30, as apresentações serão de balé clássico e contemporâneo com solistas da Ebateca. Às 18h30, a Cia On Broadway se apresenta com um Pocket Show. Em seguida, haverá aula de Dança de Salão, com o mestre Warney Júnior.