Vivi Fernandez realiza fetiche na banheira com Luiza Ambiel

A musa do Only Fans e Privacy Vivi Fernandez realizou um ensaio em São Paulo para lá de quente com a rainha da banheira Luiza Ambiel.

“Esse é o um fetiche antigo, sempre quis estar na banheira com a Luiza Ambiel, mas era dançarina e não me convidavam, mas hoje realizei essa vontade e peguei todos os sabonetes” revela Vivi Fernandez, que roubou um selinho.

As fotos aconteceram no Motel Point, em Guarulhos, e já estão disponíveis na plataforma de conteúdo adulto da veterana Vivi Fernandez.

Luiza brinca: “A Vivi sentiu a força hoje, pois não dei mole não, que delícia posar ao lado dessa loira maravilhosa”.

Foto: Caue Garcia I CG Comunicação