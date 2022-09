Viviane Araújo se encanta ao amamentar o pequeno Joaquim: “Ai, gente, não aguento”

Fofura! Desde o nascimento do pequeno Joaquim — primeiro filho de Viviane Araújo com o empresário Guilherme Militão — a atriz vem compartilhando cliques fofos sobre a sua rotina na maternidade. Nessa madrugada (14), a musa postou um vídeo amamentando e conversando com o pequeno.

“Isso, filho, eu sei que dá um soninho, mas você não pode dormir aqui, não. Tem que tomar o seu leitinho”, declarou a musa, toda sorridente. “Cadê? ‘Bora’! Dormiu? Não”, brincou a mãe coruja para o filho, enquanto o amamentava. Nos vídeos e cliques com Joaquim, a atriz sempre aparece sorrindo, babando pelo filho. “Ai, gente, não aguento”, comentou Vivi, enquanto admirava o pequeno.

Durante a manhã de hoje (14), a musa deu bom dia para seus seguidores de um jeito especial. “Bom dia, pessoal! Eu estou por aqui, do jeitinho que eu gosto de ficar, no peitinho da minha mãe”, brincou Vivi. “Oh, meu Deus! Está bom filho?”, perguntou para o pequeno.

Viviane Araújo amamentando Joaquim (Fonte: Reprodução/Instagram)

Viviane Araújo faz declaração para o marido Dia de festa! Nessa terça-feira (13), o empresário Guilherme Militão, marido de Viviane Araújo, estava de aniversário. E para homenagear o amado, Vivi fez uma linda declaração em seu perfil do Instagram.

“Hoje o dia é do homem mais incrível que eu conheci em toda minha vida! Meu marido! Pai do meu filho!

Guilherme! Meu amor, que sorte a minha poder ter você ao meu lado todos os dias da minha vida, e que assim seja eternamente!”, iniciou Vivi na legenda da postagem.

“Você me completa em tudo! Eu tenho muito orgulho em ser tua mulher! E hoje eu quero celebrar a tua vida, meu amor e te dizer que você é o marido perfeito, tudo o que um dia eu sonhei em ter, eu encontrei em você! Seja muito feliz hoje e sempre! E no que depender de mim, eu te farei o homem mais feliz desse mundo! Te amo profundamente! Feliz aniversário Marido!”, concluiu a musa.

