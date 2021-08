Vivo lança internet de até 600 Mega de velocidade em Porto Seguro

Tecnologia



Poucos meses após o lançamento da rede FTTH em Trancoso neste ano, Porto Seguro une-se às cidades do Estado da Bahia¹ que já contam com a Vivo Fibra, essencial para manter os novos hábitos das pessoas – seja no trabalho remoto, na educação online, em consultas médicas por telemedicina, na realização de compras pelo e-commerce, no consumo de conteúdo via streaming, entre outros – rotinas que tendem a ser cada vez mais virtuais. Com a chegada da Vivo Fibra, a cidade passa a contar com a maior infraestrutura de fibra do país, o que permite levar esta tecnologia para dentro da casa do cliente – pelo modelo FTTH (Fiber To The Home) –, garantindo a melhor qualidade de sinal, mesmo em horários de pico e com diversos devices conectados.

Atuando como um hub de serviços digitais – estratégia adotada pela empresa com foco em ser referência tanto em serviços quanto em tecnologia e conectividade – e seguindo o conceito TemTudoNaVivo, é possível contratar a Vivo Fibra incluindo os serviços Netflix ou Disney+ com condições exclusivas e ainda ter a conveniência de uma fatura única e até quatro acessos simultâneos.

Além da ultravelocidade, os assinantes da Vivo Fibra recebem, sem custo adicional, roteador wi-fi que disponibiliza conectividade nas faixas de 2,4 GHz e 5GHz, o que garante maior cobertura e alcance.

Com a Vivo Fibra, o cliente também pode adquirir um dos três planos de TV Vivo Play, a plataforma de vídeo da Vivo, que oferece uma incrível experiência de TV em HD além de várias funcionalidades para garantir a melhor experiência como o ao vivo inteligente (pausa ao vivo, voltar do início e reprise de até 7 dias). Com mais de 20 mil conteúdos on-demand, a depender do pacote contratado, o cliente pode aproveitar os mais novos sucessos do cinema, suas séries favoritas ou torcer pelo time do coração onde e quando quiser. O Vivo Play é a única plataforma IPTV do mercado que oferece o acesso integrado aos melhores aplicativos de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e Youtube Kids, sem precisar de uma smartTV. Pelo aplicativo do Vivo Play – o Vivo Play App – o cliente pode acessar mais de 80 canais ao vivo com até cinco dispositivos simultâneos. O app está disponível em smartphones, tablets, computadores, SmartTVs e devices conectados como Chromecast e FireTV stick.

Além disso, cliente Vivo Fibra tem benefício para aproveitar também o melhor da rede móvel Vivo. Caso possua ou contrate planos Vivo Pós ou Vivo Controle, que contam com ligações, WhatsApp e SMS ilimitados para qualquer operadora, o cliente recebe bônus de dados adicionais de até 50 GB todos os meses, para usar como quiser.

Ao adquirir Vivo Fibra, o cliente conta gratuitamente com os benefícios do Vivo Valoriza, programa de relacionamento que oferece descontos em produtos e serviços da Vivo e de parceiros. Todos os benefícios podem ser resgatados pelo celular no aplicativo Meu Vivo.

Clientes corporativos

Para as empresas de todos os portes, a Vivo Fibra oferece condições especiais. Nos planos corporativos, além da ultravelocidade e da estabilidade de rede, os clientes contam também com facilidade de um técnico no local, em até quatro horas. As empresas também podem optar pela contratação de IP Fixo – essencial para negócios que precisam acessar servidores – e o Vivo Protege Empresas, serviço de segurança digital para os dispositivos conectados, incluindo antivírus, armazenamento em nuvem e segurança para redes Wi-Fi. A chegada da fibra ainda aprimora o serviço de Internet Dedicada, com altas velocidades. Com ela, as empresas garantem 100% da velocidade contratada, com estabilidade de rede de no mínimo 99,5% e serviços exclusivos, como a gestão proativa da conectividade, balanceamento e priorização de tráfego, segurança contra ataques cibernéticos, entre outros.

“Porto Seguro recebe hoje o que há de mais moderno em banda larga no País. A estratégia da Vivo está centrada na digitalização de todas as cidades brasileiras, essencial para popularizar o acesso a uma internet de qualidade e fomentar a economia local, com geração de empregos e novas oportunidades de negócios a partir de uma conexão segura, veloz e estável” explica Karina Tenório, diretora regional da Vivo no Nordeste. “Vamos continuar avançando com ainda mais fibra e soluções digitais que apoiem o dia a dia dos nossos clientes e empresas”, finaliza.

Cobertura

A Vivo Fibra estará disponível para toda região da Orla e Centro além de arredores do Aeroporto. Para adquirir, o cliente pode ir à Loja Vivo localizada na av. Getúlio Vargas, nº 348 A, Centro ou acessar o site www.vivo.com.br/lancamento, entrar em contato com a Central de Atendimento no 103 15, ou ainda, adquirir os serviços por meio de um dos consultores externos que atendem à demanda dos clientes presencialmente, todos devidamente uniformizados e identificados. Para aquisições corporativas, o cliente poderá entrar em contato pelo 0800 700 5025.

Demais cidades do Estado que já possuem Vivo Fibra: Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista.

