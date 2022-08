Vizinha de Jô Soares, Adriane Galisteu revela projeto que tinha com o apresentador

Vizinha de Jô Soares, Adriane Galisteu revelou que o apresentador estava enfrentando um momento delicado antes de falecer na madrugada desta sexta-feira (5) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, além de revelar um projeto profissional que tinha ao lado de Jô. Foi depois do comunicado feito pela ex-esposa, que Adriane Galisteu prestou uma homenagem ao apresentador com quem trabalhou em diferentes peças de teatro.

+ Múltiplos talentos e estilo único: Jô Soares, lançou tendências e quebrou paradigmas no mundo da moda

“Ele estava em um momento delicado de saúde. Ele fazia um tratamento complicado, com a idade avançada, ia e vinha do hospital, mas não importa. A gente nunca está preparado para a partida. Não sei lidar com a morte“, afirmou Galisteu em entrevista ao jornalista William Leite. “Ele puxou a minha orelha várias vezes. Tanto profissionalmente, como em conselhos de vida”, relembrou. “Vai ser difícil descer no elevador e nunca mais sentir o cheiro do Jô. Ele tinha um perfume muito característico. Meu filho sempre reconhecia: ‘Tio Jô desceu no elevador’”, completou a atriz.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora da Record ainda revelou sobre um trabalho que faria ao lado de Jô Soares. Segundo Adriane Galisteu, ela já estava com o texto para mais um trabalho nos palcos para ser dirigido por Jô. “Jô tinha me convidado para fazer um novo espetáculo, com o papel de uma funcionária doméstica. Já tinha trabalhado com ele outras três vezes”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu ✚ (@galisteuoficial)

Claudia Raia relembra relacionamento com Jô Soares em homenagem emocionante Na tarde desta sexta-feira (5), a atriz Claudia Raia emocionou os fãs e seguidores, após prestar uma homenagem ao apresentador e ex-namorado.

Na ocasião, a artista global aproveitou para dar detalhes sobre o triste momento em que recebeu a notícia da morte do ícone da televisão brasileira: “Receber a notícia da morte do Jô foi um choque para mim. Sabe aquelas pessoas que a gente acha que estarão sempre aqui, que são eternas? Jô era uma dessas pessoas para mim. Meu pai, meu amor, meu amigo, meu conselheiro… Ele representava tanta coisa para mim! […]”, contou.

Em seguida, Claudia destacou a ajuda que recebeu de Jô no início de sua carreira e se mostrou grata pelas oportunidades: “Conhecer o Jô foi um divisor de águas na minha vida: antes dele eu era Maria Claudia Motta Raia; depois dele, eu passei a ser Claudia Raia. Sim, foi ele quem me batizou artisticamente, e isso já diz tudo. Não haveria hoje uma Claudia Raia sem o Jô. […] Já estou com saudade. Te amo para sempre!”, escreveu ela. Confira o post completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

