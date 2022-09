Vizinhos, comédia com Hassum, tem humor rasgado e te desafia a não rir

Vizinhos, comédia nacional da Netflix, chega ao catálogo da plataforma de streaming na nesta quinta-feira (1º/9). Estrelado por Leandro Hassum e Maurício Manfrini, a comédia é um desafio de “tente não rir” e entrega uma comédia “rasgada” e bem brasileira.

Antes de seguir com a crítica, leia a sinopse oficial do longa e confira o trailer da produção.

Em Vizinhos, Walter (Hassum) sofre de um colapso nervoso por levar uma rotina de trabalho estressante. Por orientação médica, ele e sua mulher Joana (Júlia Rabello) abandonam o Rio de Janeiro para buscar sossego em uma cidade pequena, cercada de paz e natureza. Porém, os planos de relaxamento vão por água abaixo por causa de Toninho (Manfrini), seu novo vizinho barulhento, que é mestre de bateria de uma escola de samba.

O elenco do filme é o grande ponto alto. Estrelado por Leandro Hassum, que vive Waltinho, e Maurício Manfrini, que interpreta Toninho, as atuações são muito acima da média e te fazem dar risada durante todos os momentos da produção.

Os dois atores, assim como o restante do elenco, que conta com Júlia Rabello, Marlei Cevada, Julia Foti e outros nomes do cinema nacional, estão bem acostumados com a comédia e sabem, perfeitamente, como provocar boas gargalhadas. E isso não acontece somente com ações, mas também com expressões, caracterização e até mesmo com piadas ao longo da produção.

O humor do filme está em todos os momentos. Seja quando Waltinho é representado como o vendedor de uma loja de equipamentos de som, seja quando o personagem principal está vivendo feliz ao lado de sua esposa ou quando conhece Toninho. Este personagem, assim como sua família, também se destaca com seus absurdos.

Avaliação: Excelente

