Vizinhos suspeitavam de José Dumont e o denunciaram, diz polícia

Ator da novela Nos Tempos do Imperador, da Globo, José Dumont, de 72 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15/9), por armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável. De acordo com as autoridades, as denúncias partiram de vizinhos, que já suspeitavam da conduta do veterano.

A polícia enquadrou o ator no crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Metrópoles revelou, com exclusividade, que o artista usou do dinheiro e da fama para abusar de um menino de 12 anos.

Dumont foi transferido para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, onde ficará até a audiência de custódia. Como apurou o portal Terra, o ator alega aos agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) inocência.

De acordo com as investigações, o global, detido por estupro de vulnerável, oferecia presentes à vítima para, assim, conseguir beijá-la na boca e fazer carícias em suas partes íntimas. Tudo foi filmado por câmeras de segurança. O material em vídeo deu origem à apuração.

Ainda segundo informações da delegacia, Dumont usou o prestígio de ser ator com mais de 40 anos de carreira, com reconhecimento em âmbito nacional por suas atuações em dezenas de filmes, novelas e séries, para atrair a atenção do adolescente, que era fã dele.

Afastado de novela Em nota enviada ao Metrópoles, a Globo informa que o ator tinha contrato por obra e que, diante dos fatos, foi retirado da novela. Veja a íntegra:

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, diz o texto.

