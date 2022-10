Vlahovic marca, Juventus vence derby contra o Torino e ameniza crise

No ‘Deby della Mole’ deste sábado (15/10), quem saiu vitoriosa foi a Juventus, que bateu o Torino por 1 a 0 e amenizou o momento ruim da equipe na temporada. Agora, a Velha Senhora ocupa a sétima posição do Campeonato Italiano, com apenas quatro vitórias em 10 partidas.

O jogo foi morno, mas equilibrado. Após muitas chances desperdiçadas, e defendidas pelo goleiro Milinkovic-Savic, a Juve marcou o gol da vitória com o sérvio Vlahovic, adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O atacante chegou ao seu sexto tento nesta edição da Serie A.

Em seu próximo compromisso, a Juventus recebe o Empoli, no Allianz Stadium. A partida será na próxima sexta-feira (21/10), às 15h45 (de Brasília).

Primeiro tempo

As primeiras oportunidades para abrir o placar no jogo foram do Torino. A equipe chegou com Lukic e Radonjic, aos 22 e 33 minutos, mas ambas as chances não foram convertidas.

A Juventus, então, acelerou sua troca de passes a respondeu aos 35 minutos. Vlahovic recebeu passe e ficou cara a cara com Milinkovic-Savic, que defendeu o chute à queima-roupa. No rebote, Cuadrado bateu com o força, mas o goleiro espalmou.

Segundo tempo

Savic precisou aparecer novamente logo no início da etapa final, quando Locatelli arriscou de fora da área. O arqueiro, porém, espalmou a bola para escanteio.

Em seguida, foi a vez de Szczesny trabalhar e defender o chute de Lázaro, no reflexo, após boa jogada indvidual pela esquerda. Aos 17, Moise Kean teve grande chance para estrear o marcador, mas chutou torto e mandou para fora.

Aos 28, Vlahovic apareceu para decretar a vitória do time de Massimiliano Allegri. O jogador contou com desvio de cabeça do lateral Danilo, após cobrança de escanteio, e se esticou para colocar a bola no fundo das redes.

