Vocalista da banda Molejo, Anderson Leonardo, é diagnosticado com câncer

Na noite desta quinta-feira (13), os fãs do grupo Molejo ficaram chocados com o comunicado que a banda emitiu nas redes sociais. O vocalista Anderson Leonardo, foi diagnosticado com câncer.

Apesar da nota ter explicado que o artista estava com a doença, eles não divulgaram em qual parte do corpo o câncer está localizado. No comunicado, a assessoria informa que Anderson já está em tratamento e todos os compromissos da banda serão mantidos.

“Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”, diz o início da nota.

Em seguida, eles reforçam que, caso haja qualquer novidade sobre a doença, entrarão em contato com os fãs: “Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro informaremos por aqui”.