Vocalista da Banda Sedutora é agredida antes de show em Pernambuco; imagens chocam

A cantora Soraya Oliveira, da Banda Sedutora, foi agredida por um casal pouco antes de um show que faria em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira, 7, e foi relatado pela artista, de 23 anos, nas redes sociais da banda na noite de quinta-feira, 8. Em vídeos publicados no Instagram, Soraya aparece ferida dando detalhes do que aconteceu no momento em que foi espancada. Segundo a artista, a briga foi motivada por um homem que se irritou porque o carro da banda estava estacionado em um local que impedia a saída dele com seu veículo. “No início, ele ficou rodeando o carro da gente, batia no vidro várias vezes para a gente tirar o carro de atrás do dele. Levantei e falei para ele esperar que a gente ia chamar o produtor para tirar o carro. O rapaz foi chamar o produtor e ele, com raiva pela demora, rodeou o carro novamente e urinou do lado janela onde a gente estava. Eu me levantei novamente e pedi para ele parar de urinar ali porque tinham duas mulheres dentro do carro”, contou Soraya.

Foi nesse momento que a mulher que estava com o agressor foi até o carro da banda. “Ela veio em direção a porta onde eu estava, abriu a porta e, quando eu me levantei, ela colocou o dedo no meu rosto, puxou meu cabelo e começou a luta corporal.” O homem que teria começado a confusão entrou na briga, puxou o cabelo da cantora, jogou ela no chão e começou a dar vários socos nela. Pessoas que estavam na entrada da casa de show ajudaram a separar a briga. “Eu estava me levantando, ele veio novamente e deu um soco no meu rosto. Quando estava saindo do local, ele veio novamente e deu mais um soco”, afirmou a vocalista da Banda Sedutora. No momento em que o produtor foi tirar o carro, o agressor entrou no veículo dele e deu ré de forma brusca, ocasionando uma colisão entre os automóveis. Vídeos com trechos da agressão foram divulgados pela banda nas redes sociais com um aviso: “Atenção! Cenas fortes”. As imagens foram captadas por pessoas que estavam no local e, aparentemente, por câmeras de segurança. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso, mas ainda não obteve retorno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Sedutora (@bandasedutoraoficial)