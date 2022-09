Uma troca de elogios entre Damiano David (vocalista da banda Maneskin) e Luan Santana agitou o circuíto de fãs no final de semana. Foi durante uma entrevista da banda ao jornal Estadão, que o artista revelou sua admiração pela música do cantor brasileiro. “Eu sou mais um popzinho”, confessou ele. Já Luan, é claro, reagiu com entusiásmo ao descobrir que é prestigiado por ele.

Damiano ainda compartilhou em publicação no Stories do Instagram a música Eu Não Merecia Isso, de Luan. “Vamos lá, isso é um hit”, legendou o popstar italiano. Luan, por sua vez, foi aos Stories mostrar qual é a sua música favorita do Maneskin. “Essa é boa demais, hein Damiano?”, comentou Luan Santana ao publicar a música Supermodel.

Nos próximos dias Luan Santana cumprirá agenda nos Estados Unidos. Os detalhes do que o cantor fará lá ainda é mantido em segredo por sua equipe. Já os italianos da banda Maneskin estão de passagem pelo Brasil, onde se apresentaram em um show histórico no Rock in Rio.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famoso s e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post Vocalista do Maneskin, Damiano David troca elogios com Luan Santana apareceu primeiro em Metrópoles.