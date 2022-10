Vocalista do The Killers vibra por poder cantar sucessos com o público

Autor de inúmeros sucessos, Brandon Flowers, líder do The Killers, ainda se emociona com o fato de que pode celebrar suas principais canções com o público no palco. O líder da icônica banda indie, que vem a Brasília para supershow, em 14 de novembro, na Arena BRB/Mané Garrincha, fez a revelação durante entrevista ao podcast Klein/Ally Show. Compre aqui o seu ingresso no site do Eventim.

Durante a conversa, Brandon Flowers revelou que, mesmo com a longa trajetória, a cada lançamento ele sente o famoso frio na barriga. “Nós fazemos músicas para nós mesmos, precisamos gostar dela primeiro. Mas a gente também quer que o público goste e reaja positivamente ao lançamento”, disse o cantor. “Temos muita sorte que várias de nossas canções funcionaram e que podemos celebrá-las no palco junto à plateia”, completou.

A programação no DF também terá um encontro de gerações. Ao longo das mais de sete horas de show, o The Killers se apresentará em festa com Capital Inicial, Jovem Dionísio e Raimundos.

A banda norte-americana promete performance com grandes hits, como Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human e When You Were Young.

The Killers

