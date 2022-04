Você já experimentou o Chico Balanceado?

Aqui esse doce é o Chico Balanceado, mas tem outros nomes pelo Brasil todo.Se você gosta de banana caramelizada e um creminho maravilhoso não sabe o que esta perdendo. Vocês conhecem por outro nome?

Ingredientes da Camada de Base:

3 gemas;

1 colher e 1/2 (sopa) de amido de milho;

1 xícara (chá) de leite;

1 lata de leite condensado;

1/2 col. (chá) de essência baunilha.

Leve tudo ao fogo mexendo sempre até virar um mingau grosso. Espalhe no refratário. Cubra com plástico filme para não criar película e leve para gelar.

Ingredientes do Caramelo:

1 xícara (chá) de açúcar;

½ xícara (chá) de água fervente;

5 bananas picadas em rodelas.

Leve ao fogo o açúcar e espere derreter e caramelizar. Junte a água (neste momento ele empelota mesmo). Quando voltar a ficar líquido, acrescente as bananas, misture e desligue o fogo.

Coloque esse caramelo com bananas sobre o creme já frio e volte para a geladeira.

Ingredientes da Cobertura:

4 claras ;

1 xícara (chá) de açúcar refinado.

Leve tudo ao fogo em banho-maria. Misture até os grãozinho de açúcar sumirem totalmente. Leve para a batedeira ainda quente e bata por 7 minutos em velocidade média até formar picos firmes.

Espalhe sobre as bananas com caramelo que devem estar completamente frio.

Leve ao fogo preaquecido em 180° para dourar por cima ou use um maçarico culinário. Deixe esfriar e volte para a geladeira. Sirva gelado.

Se preferir tem vídeo ensinando!